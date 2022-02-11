Kılıçdaroğlu'nun 'sivil itaatsizlik' kararına ittifak ortağı HDP'den destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal fatura provokasyonuna ilk destek HDP'den geldi. HDP'li Garo Paylan, "Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" dedi.

CHP ile HDP'nin siyasette sürdürdükleri kirli ittifak Kandil'in 'sivil itaatsizlik' çağrısında da boy gösterdi.

HDP'li Garo Paylan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Protestoya katılıyoruz, fatura ödemeyeceğiz"

Sunucunun 'Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Paylan, "Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" şeklinde konuştu.