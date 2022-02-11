  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun 'sivil itaatsizlik' kararına ittifak ortağı HDP'den destek!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'sivil itaatsizlik' kararına ittifak ortağı HDP'den destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasıyla ilgili 'sivil itaatsizlik' kararına ittifak ortağı HDP'den destek geldi. HDP'li Garo Paylan, "Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 00:55:00 - 2022-02-11 01:01:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal fatura provokasyonuna ilk destek HDP'den geldi. HDP'li Garo Paylan, "Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" dedi.

CHP ile HDP'nin siyasette sürdürdükleri kirli ittifak Kandil'in 'sivil itaatsizlik' çağrısında da boy gösterdi.

HDP'li Garo Paylan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Protestoya katılıyoruz, fatura ödemeyeceğiz"

Sunucunun 'Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Paylan, "Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay