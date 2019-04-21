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Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olanları anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenlik nedeniyle tutulduğu evin sahibi Rahim Doruk, "Gelenlerin kim olduğunu görmedim. Kemal Bey kalabalığın içindeydi. İtiş kakış yaşandı. Polisler bana, 'Kemal Bey'in can güvenliği yok, içeri almak zorundayız.' dedi." bilgisini verdi.

21 Nisan 2019 Pazar 20:57
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olanları anlattı

Doruk, AA muhabirine Kılıçdaroğlu'nun güvenlik nedeniyle evine getiriliş anlarını anlattı.

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninin ardından evine geldiğini belirten Doruk, eve geldikten bir süre sonra dışarıdan gelen sesler nedeniyle kapıya çıktığını söyledi. Doruk, bu sırada kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

'Rüyadayım zannetim'

"Gelenlerin kim olduğunu görmedim. Kemal Bey kalabalığın içindeydi. İtiş kakış yaşandı. O sırada ne olduğunu anlamaya çalıştım. Oradaki polisler bana, 'Kemal Bey'in can güvenliği yok içeri almak zorundayız.' dedi. Kapıyı açmam istendi, eşim kapıyı açtı. Kalabalık grup içeri girdi. Anahtarla kapıyı kilitlediler. Evimin içerisinde, koridorda sandalyede Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğunu gördüm. O an rüyada mıyım, bu durum gerçek mi diye düşündüm. Bunları gerçekten yaşıyor muyum diye düşündüm."

Bu sırada dışarıda sloganlar atıldığını anlatan Doruk, bu kişilerin evine de zarar verdiğini söyledi.

Doruk, tepkilere rağmen gerekeni yaptığını ifade ederek, "Benim kapıma kim sığınırsa, benim evime kim gelmişse geri çeviremem. Müslüman'san, Allah korkusu varsa kimseyi çeviremezsin. Biz dinimizin gereğini yaptık. Kemal Bey içeri geldiğinde psikolojik olarak iyi görünmüyordu. Saçı başı dağınıktı. Kendisiyle bir müddet sonra konuştuk. Bana hayatını kurtardığımı dolaylı yollardan söyledi. Teşekkür etti. Ben de kendisine, her Türk vatandaşının, Müslüman'ın yapması gereken budur ifadesini kullandım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun eşinden su istediğini belirten Doruk, "Giderken ailemize çok teşekkür etti. Bizimle vedalaştı. Birkaç gün içerisinde tekrardan bize geleceğini, bana hayat borçlu olduğunu söyledi." dedi.

'Tahmin edemedik'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenlik amacıyla tutulduğu evde kendisinin de olduğunu söyledi.

Emir, "Olayların o noktaya gelebileceğini tahmin edemedik ama anlaşılıyor ki orada çok değişik gruplar belli hazırlıklar yapmış." ifadesini kullandı.

Emir, etkili önlemler almadığını ileri sürerek, "Bu olaya bakarak daha sorumlu, daha sağduyulu davranması gereken, konuşulması gereken bir süreçten geçiyoruz. Asla olmaması gereken olaylar oldu. Şehit hepimizin şehidi. Biz her zaman vatanımızın birliğinden, beraberliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:57
  1. Ankara
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. çubuk
  4. GÜNCEL Haberleri
  5. Yener Kırıkcı

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