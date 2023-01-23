Kılıçdaroğlu’nun SADAT iftiraları yargıda tescillendi

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CHP’li vekiller ve zillet medyasıyla birlikte, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (SADAT) baskına gidip, “SADAT paramiliter bir kuruluştur. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur” iftirası atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkemede çark etti. SADAT’a yönelik sayısız iftira atan Kılıçdaroğlu’nun avukatları mahkemede herhangi bir delil sunamayıp, iddialarının kaynağının medya olduğunu öne sürdü.

Delil sunamadılar

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs’ta beraberindeki vekiller ve medya mensuplarıyla birlikte SADAT’ın Beylikdüzü’nde merkezinin önüne giderek AK Parti Hükümeti ve SADAT yöneticileri hakkında asılsız iftiralarda bulunmuş, Fetullahçı teröristlerin hedefindeki savunma şirketini hedef göstermişti. Bunun üzerine SADAT yöneticileri, Kılıçdaroğlu’nun iftiralarını yargıya taşımış, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Büyükçekmece Adliyesinde görülen davanın dünkü duruşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları komik bir savunma yaparak, iftirayı tescillemiş oldu. CHP avukatları, Kılıçdaroğlu’nun SADAT hakkındaki “paramiliter yapı”, “terörist yetiştiren kurum”, “silahlı eğitim veriliyor” şeklindeki iddialarına ilişkin mahkemeye somut herhangi bir delil sunamadı. Mahkeme hakiminin, “delilleriniz nerede” şeklindeki sorusunu, “medyada çıkan şeyler efendim” diyerek geçiştirdiler. mahkeme ise, Kılıçdaroğlu’nun SADAT merkezi önündeki beyanlarını çözümlemek üzere bilirkişiye gönderilmesine, davanın 12 Nisan’a ertelenmesine karar verdi.

İspat etmesi için fırsat sunduk

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Türk Savunma Sanayi ve Hizmet Sektörünün yüz akı bir firmaya yönelik, CHP eliyle yürütülen sistematik linç kampanyası hakkında akit’e konuştu.

Olan biteni anlatan Tanrıverdi, şunları dile getirdi: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mayıs 2022’de SADAT’ın kapısına gelmiş, orada gerçeği yansıtmayan çirkin ithamlarda bulunmuştu. Terörist yetiştirdiğimizi, paramiliter bir yapı olduğumuzu, hata hatta seçim güvenliğini tehlikeye düşüreceğimiz yalanını uydurmuştu. Birçok mecrada bunların yalan olduğunu ifade ettik. Herhangi bir düzeltme gelmeyince de 8 Haziran 2022’de mahkemeye başvurmak zorunda kaldık. Bir fırsat verdik Kemal beye, iddialarını kanıtlamasını istedik.

Medyayı adres gösterdiler

“Davanın ilk duruşmasında Kılıçdaroğlu’nun avukatlarına delilleri soruldu. CHP’nin avukatı bir sonraki duruşmada hazır edeceğini söyledi. Önceki gün duruşma tekrar görüldü. Dosyalarında tek satır delil yok. Somut bir delil sunmak yerine ‘medyada bu yönde haberler çıkıyor’ demekle yetindiler. Haberleri yaptıran kim? Yine bunlar. Önce yalan yazdırıyorlar, sonra o yalanlarla masum insanları, Türkiye’nin yarınları için çabalayan insanları ve kurumları hedef alıyorlar. Hakim karşısına çıkınca da, “medyada çıkan haberler” diyerek iftiralarını aklamaya çalışıyorlar. Mahkeme dünkü duruşmada tekrar sordu, “delillerinizi niye sunmadınız” dedi hakim. Duruşmadaki avukat genel merkezdeki avukatları suçladı. Komik bir duruma düştüler. 8 aydır şirketimize karşı sistematik bir şekilde sürdürdüğü ağır itham ve iftiralarını ispata yönelik dosyada hiçbir delilin olmadığı, Kılıçdaroğlu’nun avukatları tarafından da kabul edilerek zapta geçirildi.”