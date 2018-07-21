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Kılıçdaroğlu'nun restine muhaliflerden cevap geldi!

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay resti gelmesinin ardından muhalifler, bu reste karşılık verdi ve 'Biz gerekli sayıdaki imzaları toplayıp başvuracağız' yorumunda bulundu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 00:27
Kılıçdaroğlu'nun restine muhaliflerden cevap geldi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi. Olağanüstü kurultay için gereken imza sayısı 625 ancak Genel Merkez, muhalifler 604 imza dahi getirse Genel Başkan Kılıçdaroğlu yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürecek resti çekti. Öte yandan CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın haberine göre de muhalifler bu reste olumsuz yaklaştı ve 'Biz gerekli sayıdaki imzaları toplayıp başvuracağız' yorumunda bulundu.
CHP Genel Merkezinden muhaliflere kurultay resti geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde derhal gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bugün muhalif kanattan imza sayısının 604'e ulaştığı şeklinde haberler gelmişti. Genel merkezin bu hamlesi muhaliflerin açıklamalarına rest olarak görülüyor. CHP'de olağanüstü seçimli kurultay için gereken imza sayısı ise 625. Genel Merkez 604 imza ile dahi kurultaya gitmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yetkisini kullanacağını belirtti.

Öte yandan Genel Merkezin bu restine muhaliflerden ilk tepki ise olumsuz oldu. CNN Türk'ten Ünal Kaya'nın haberine göre muhalifler, gereken 625 imzayı toplamak için 15 gün süreleri olduğunu ve gereken imzayı topladıktan sonra kendi belirledikleri bir günde başvurularını yapacaklarını belirttiler. Muhalifler gereken imzayı toplamak için gereken 15 günlük sürenin ilk haftasını geride bıraktılar.

Muhalif kanadın önemli isimlerinden CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Genel Merkezin restine karşı ilk yorumunu Twitter üzerinden yaptı ve "Partimizin tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli kurultay delegesi imzası Genel Merkezimize teslim edilecektir." yorumunda bulundu.

Yine muhalif kanadın bir diğer önemli ismi eski Ankara milletvekili Necati Yılmaz da Twitter hesabından açıklamayı yapan Muharrem Erkek'e yüklendi ve 'Sayın Erkek fiili tüzük değişikliği mi yaptı? Kurultay toplama yetkisi var mı? Parti sözcüsü mü değişti? Tüzükteki imza toplama süresi 5 güne mi indirildi?" sorularını yöneltti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 00:27
  1. Bilecik
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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