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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun o görüntüleri yeniden gündem oldu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun o görüntüleri yeniden gündem oldu

Siyasetin en fırıldak karakterlerinden biri olarak tarihe geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun günümüzde şiddetle karşı çıktığı "yap-işlet-devret" modeline geçmişte övgüler dizdiği görüntüler yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:34:00 - 2021-06-09 17:35:09

Fırıldak kişiliğiyle hafızalara kazınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günümüzde şiddetle karşı çıktığı "yap-işlet-devret" modeline 2009 yılında katıldığı bir canlı yayında övgüler dizdiği videosu tekrar gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tutarsızlıkta ustalık dönemini yaşayan Kılıçdaroğlu, 2009’da yap-işlet-devret modelinin faydalarını anlatıp savunurken, bugün yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeleri eleştiriyor ve yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu yine şaşırtmıyor..." ifadelerini kullandı.

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