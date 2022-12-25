Kılıçdaroğlu'nun "namus ve şeref" hassasiyeti! Videoyu Mansur Yavaş'ın servis ettirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak parlatılmaya çalışılırken, CHP içinde İmamoğlu'nu destekleyen bir lobinin oluştuğu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için çalışmalarına hız verdikleri iddia edildi.

Mansur Yavaş servis ettirdi iddiası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Velevki seçildi, namusu ve şerefi üzerine tarafsız olacağına nasıl yemin edecek?" ifadelerinin yer aldığı videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Videonun Ekrem İmamoğlu'nun aday olarak parlatıldığı günlerde yeniden dolaşıma girmesi dikkat çekerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, görüntülerin Mansur Yavaş'ın ekibi tarafından servis edildiğini iddia etti.