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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun "namus ve şeref" hassasiyeti! Videoyu Mansur Yavaş'ın servis ettirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun "namus ve şeref" hassasiyeti! Videoyu Mansur Yavaş'ın servis ettirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü

Bulunduğu her platformda üstü kapalı şekilde 2023 cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Velev ki seçildi, namusu ve şerefi üzerine tarafsız olacağına nasıl yemin edecek?" ifadelerinin yer aldığı videosu yeniden dolaşıma sokuldu. Videonun Ekrem İmamoğlu'nun aday olarak parlatıldığı günlerde yeniden dolaşıma girmesi dikkat çekerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, görüntülerin Mansur Yavaş'ın ekibi tarafından servis edildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 17:16:00 - 2022-12-25 17:31:52

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak parlatılmaya çalışılırken, CHP içinde İmamoğlu'nu destekleyen bir lobinin oluştuğu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için çalışmalarına hız verdikleri iddia edildi.

Mansur Yavaş servis ettirdi iddiası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Velevki seçildi, namusu ve şerefi üzerine tarafsız olacağına nasıl yemin edecek?" ifadelerinin yer aldığı videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Videonun Ekrem İmamoğlu'nun aday olarak parlatıldığı günlerde yeniden dolaşıma girmesi dikkat çekerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, görüntülerin Mansur Yavaş'ın ekibi tarafından servis edildiğini iddia etti.

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Yorumlar

Musa

Türkiyede en son kemal ve chp namustan dem vurabilir namusuzluklar içinde hayinlik exeninin namusu olmaz

Talib Agbi

K.Kemal Kiravati Eflatun HDPKK'nin Renkleri. Hem bu K.Kemalde ne Namus var nede bir sahsiyet. Istanbul Belediyesinde Calisanlarin Cikis verilmiyecegini Namus sözü verdi. Ne oldu Tüm Iscileri Ekrem Kapinin önüne koydurttu.
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