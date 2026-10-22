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Aktüel Milli Eğitim Bakanlığı Meta'ya dava açıyor! Ahlaksız İnstagram için yolun sonu
Aktüel

Milli Eğitim Bakanlığı Meta'ya dava açıyor! Ahlaksız İnstagram için yolun sonu

Yeniakit Publisher
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Milli Eğitim Bakanlığı Meta'ya dava açıyor! Ahlaksız İnstagram için yolun sonu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları zararlı içeriklerden koruma gerekçesiyle Meta’ya dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı. Şirketlere içerik politikalarını yeniden düzenleme çağrısı yapan Tekin, çocukların erişimini engelleyecek önlemler alınmasını veya içeriklerin çocuklara zarar vermeyecek şekilde onaylanmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB'in Meta'ya dava açmaya hazırlandığı söyledi. Şirketlerin çocukların erişebileceği içerikleri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirten Bakan Tekin, "Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmalarının gelişimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Tekin, “Biz de dava açma hazırlığı içerisindeyiz şu anda. Biz de açmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın bu ortamda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklere karşı karşıya kalmalarının, çocuklarımızın akademik gelişimleri ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle diğer ülkelerde Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız.” ifadelerini kullandı.

 

“Kararlı tutumumuzu göstereceğiz”

Sürecin ana muhataplarına da dikkat çeken Bakan Tekin, Türkiye'de bu alandaki çalışmaların farklı bakanlıkların yetki ve sorumluluklarında yürütüldüğünü belirtti.

Tekin, “Türkiye'de bu süreci yöneten ana bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı değil. Yani bununla ilgili Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı oralarda yürütülen çalışmalar var. Onların yetki ve görevleri var ama biz bu konudaki kararlı tutumumuzu göstermek için böyle bir sürecin içerisine gireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

 

İçerikler için açık çağrı

Sosyal medya platformlarının içerik politikalarına değinen Bakan Tekin, şirketlere çocukların korunması için çağrıda bulundu.

Tekin, “Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın. Yani bu şekilde değiştirecekler içerikleri. Şimdi de bu sosyal medyanın da etkisi var.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah

İnternet yasağı geliyor belli oldu. Mağara devrine döndürecek AKP bu gidişle

okkeş

instagram facebook yahudilerin eseri, orada yahudi kelimesi geçtiği anda hemen içeriği kaldırıyorlar, ama teröristler her türlü devletime küfrediyor şikayet etsek bile kaldırmıyorlar
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