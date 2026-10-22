Nikahtan Adliye koridorlarına! Sarıgül ve Altınbaş aileleri bu kez operasyonlarla gündeme geldi

Geçmişte evlilik bağıyla birleşen Sarıgül ve Altınbaş ailelerinin yolları, İstanbul'da eş zamanlı yürütülen iki ayrı adli soruşturma nedeniyle adliyede kesişti. Resmi makamlarca iki operasyon arasında bir bağlantı açıklanmasa da her iki ailenin önde gelen isimleri aynı günlerde gözaltı ve tutuklama kararlarıyla adliye haberlerine konu oldu.

SARIGÜL AİLESİNE "KARA PARA" SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında, şirketler üzerinden yüksek miktarda para hareketliliği gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül'ün kardeşi Ömer Sarıgül dahil 15 kişi tutuklanırken, emniyete teslim olan Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi.

ALTINBAŞ AİLESİNE "BORSA VE FON" SORUŞTURMASI

SPK raporları doğrultusunda halka açık dört şirketin hisselerindeki işlemler ve fon hareketleri incelemeye alındı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 31 şüpheliden 26'sı yakalandı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş gözaltına alınırken, kardeşi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aile üyelerinin malvarlıklarına da tedbir konuldu.

EVLİLİK YAPMIŞLARDI

Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş, 2000'li yıllarda iş ve siyaset dünyasını bir araya getiren görkemli bir düğünle evlenmiş ve bu evlilikten iki çocukları dünyaya gelmişti. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu ilişki, çiftin bir süre boşanmasıyla sona ermişti. Yıllar önce bir düğün masasında resmi olarak birleşen Sarıgül ve Altınbaş ailelerinin isimleri, bu evlilikten geriye kalan ortak şirket kayıtları ve eş zamanlı yürütülen adli soruşturmalar sebebiyle bugün yeniden yan yana geldi.

RESMİ KAYITLARDAKİ ESKİ ORTAKLIK

İki aile arasındaki bağın sadece geçmişteki bir evlilikten ibaret olmadığı, sermaye piyasalarında da ortaklık yaptıkları ortaya çıktı. 2018 ve 2019 yılı resmi verilerine göre Ali Altınbaş'ın büyük ortak olduğu Atlas Portföy Yönetimi AŞ'de Emir Sarıgül'ün de payı bulunuyordu. Emir Sarıgül'ün, bu şirketteki %2,57'lik payını 2021 yılının ilk yarısında Ali Altınbaş'a devrederek ortaklıktan ayrıldığı resmi finansal tablolara yansıdı.

Kaynak: Patronlar Dünyası