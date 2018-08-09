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Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi sızdırıldı! Faturayı onlara kesti

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklaması beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu listesi basına sızdı. Partideki A takımını değiştiren Kılıçdaroğlu, yönetim kurulunu 18'den 12'ye düşürdü. Partide yeni bir dönemi başlatacak muhtemel listede şu isimler yer alıyor:

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:10
Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi sızdırıldı! Faturayı onlara kesti

Kurultay krizi ile çalkalanan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklayacağı, tüm kamuoyunun ve partililerin beklediği yeni MYK Listesi, basına sızdırıldı. 

İŞTE CHP'NİN YENİ MYK LİSTESİ:

Gökhan Zeybek-Yerel Yönetimler
Faik Öztrak-Ekonomi Politikaları
Ahmet Ünal Çeviköz-Dış İlişkiler
Akif Hamzaçebi-Genel Sekreter
Okan Sarıbal-Doğa Hakları
Tekin Bingöl-İnsan Hakları
Haluk Koç-İdari ve Mali İşler
Gamze Akkuş İlgezdi-Halkla İlişkiler
Haluk Pekşen-Hukuk ve Seçim İşleri/Parti Sözcüsü
Hakkı Süha Okay-Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi
Oğuz Kaan Salıcı- Bilgi, Arge ve İletişim Teknolojileri
Yücel Taşkın- Eğitim Politikaları

"TEHDİT ETTİLER İMZAMI ÇEKTİM"

CHP'DE kurultay için imza verip geri çeken delegeler Hüseyin Çiçek, Maruf Kızılağaç ve Üstüner Karacaoğlu SABAH'a konuştu. Çiçek "Arayıp imzamı geri çekmem yönünde telkinde bulundular, tehditvari konuştular" dedi. İşte söyledikleri:

Hüseyin Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun sürekli seçim kaybetmesinden parti yoruldu. Ben değişimden yana olduğum için kurultay yapılsın imzası verdim ancak daha sonra hem genel merkezden hem de İstanbul'dan ismini veremeyeceğim partililer arayıp imzamı geri çekmem yönünde telkinde bulundular. Tehditvari konuştular. Ben 25 yıldır CHP'liyim il genel meclis üyeliği ve meclis üyeliği yaptım. Geçen dönem partimin Sivas'ın Akıncılar ilçesi belediye başkanı adayıydım. Yine Akıncılar'dan aday olma fikrim var. Bunu düşünerek imzamı geri çektim. Ancak seçim kurultay olsaydı oyumu değişimden yana kullanacaktım.

Maruf Kızılaağaç: Ben partide bir kurultay olmasını istiyordum. Genel başkan bir güvenoyu alsın istiyordum. Gidip imza verdim. Muharrem İnce'nin "Gidin delegelere baskı yapın" tarzındaki çıkışı zoruma gitti. Ertesi gün gidip imzamı geri çektim.

Üstüner Karacaoğlu: Ben değişim olsun diye imza verdim. Ben imza verirken de kimseye sormadan, danışmadan bunu yaptım. İmza verdikten sonra bir baktım beni alakasız kişiler aramaya başladı. Önder Sav ve küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız? Artık bu kişilerden bıktık.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:10
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Bingöl
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP MYK Listesi
  6. CHP
  7. Basına sızdırıldı
  8. yeni liste

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz1 sa önce
    Hepsi birbirinden değerli ve maharet sahibi kişiler hele hele halkla ilişkilerden sorumlu olan Gamze il gezdi hanımın halkla yapacağı toplantı miting ve buluşmalarda mekan sıkıntısı çekmeyeceğini çünkü kendisine ait 17 rezidans dairesi bulunduğu göz önüne alınarak çok isabetli bir Karar verilmiş tebrikler
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