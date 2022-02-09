Kılıçdaroğlu'nun muz ortasına altı pastan kafa koymuşlar!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere bedava elektrik verme" vaadinden ilham alan İzmir Kemalpaşa'nın Cumhur İttifakı'na mensup belediye meclis üyelerinin "Madem öyle, bakın genel başkanınız da söylüyor, ilçe sınırlarımız içindeki çiftçilerin elektrik faturalarını belediyemiz ödesin" teklifi sonrasında yaşananları köşesine taşıdı. İşte Kılıçdaroğlu'nun zavallılığının boyutlarını gösteren o ibretlik yazı:

"Pek üstünde durulmadı. "Magazin" gibi geçiştirildi.

Oysa zavallılığın boyutları büyüktür. Ve de ibretliktir.

Kılıçdaroğlu bütün çiftçilere bedava elektrik verecekmiş ya... (Nurettin de sabah saatlerinde bazı belediye otobüslerine bilet kesmiyordu.)

Yok, hepsine değil canım, Şanlıurfa'yı ele geçirirse, oraya...

Lenin bunu denemiş. Petersburg tramvaylarını bedava yapmış, emekçi halkım binsin... Altı ay kadar sonra tramvay şirketinin müdürü elinde milyonlarca rublelik elektrik faturalarıyla çıkagelmiş: "Yoldaş, bunları kim ödeyecek?"

Bu vaatleri "hayata geçirmeyi" bu sefer rakipler denemişler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde (asıl adı Nif), Cumhur İttifakı'na mensup belediye meclis üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muz ortaya altı pas içinden bir kafa koymuşlar...

"Madem öyle, bakın genel başkanınız da söylüyor, ilçe sınırlarımız içindeki çiftçilerin elektrik faturalarını belediyemiz ödesin" demişler.

Güzel bir kamış atmışlar yani!

Fakat belediye meclisinin bir CHP'li üyesi de, "Stratejik planımızda böyle bir faaliyetimiz yok, bütçemizde de böyle bir kalem yoktur" diyor...

İktidar mensupları efendilik ediyorlar, "Ulan hani nerede kaldı sizin solculuğunuz, halkçılığınız, cartınız curtunuz?" demiyorlar.

Gülmekle yetiniyorlar.

Bunun belediye kanununda da yeri yokmuş.

Ne yani, koskoca Kılıçdaroğlu kanunsuz bir iş mi vaat ediyor?

Hemi de öyle maşallah...

Bu o kadar böyle ki, Kemalpaşa ilçesinin CHP'li belediye başkanı yargıya gidecekmiş. Hukuki süreç başlatacakmış.

Çiftçisinin elektrik parasını ödememek için!

Mahkemede ne diyecek?

"Benim genel başkanım ne söylediğini bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan, kanun dışı işlere kalkışan bir adamdır!"

Böyle mi diyecek?

"Bizi fazla ciddiye almayın, bunlar oy toplamak, kekleri kerizlemek için ortaya atılmış boş laflardır" mı diyecek yoksa? (...)"