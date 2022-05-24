Kılıçdaroğlu’nun mitingde çıkardığı adama bak! ‘Yırtık terlik’ alemci çıktı

CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye çıkardığı Nusret Güllü 'terliğini ayağından çıkarıp 'yırtık terlikle geziyorum, bunu da çöpten alıp giydim' demişti. 49 yaşındaki Nusret Güllü kağıt toplayarak geçindiğini söylemişti. Bugün sosyal medyada Nusret Güllü'nün 'gerçek' hayatı deşifre oldu. Çöpten bulduğu terlikle gezdiğini söyleyen Nusret Güllü'nün yaşamı pek de anlattığı gibi değil.

İçki masasında fotoğrafları çıkan Nusret Güllü, 'yırtık terlik' konusunda da anlaşılan o ki doğruları söylememiş.

Adidas marka ayakkabıları ile çekilmiş fotoğrafları ortaya saçılan Nusret Güllü, sosyal medyanın diline düştü.

Nusret Güllü CHP mitinginde kürsüye çıkıp yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Şirinevlerde ikamet ediyoruz. Davul zurna çalıyordum o bitti şimdi çek çek çekiyorum. Onu da elimizden aldılar. Ekmek bıraktılar. Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık. Daha geçen günler avrat ayakkabısı ile geziyordum. (Ayağındaki terliği çıkarıp göstererek) Bunu da çöpten aldım bununla geçim ediyorum. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Artık dur demenin zamanı geldi, gözümüz açıldı.