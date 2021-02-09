Kılıçdaroğlu'nun kopyası, görenleri fena şaşırttı

Bursa'da yaşayan 62 yaşındaki lokanta sahibi ve aşçı Yılmaz Özçelik'in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği görenleri şaşırtıyor.

Benzerliği nedeniyle birçok kişinin kendisiyle anı fotoğrafı çektirdiğini söyleyen Özçelik, yaşadığı durumdan memnun olduğunu söyledi.

Yılmaz Özçelik, durumla alakalı şöyle konuştu: "Herkese ve tüm siyasetçilere olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na da saygı duyuyorum. Bolu'da doğdum ve 45 senedir Bursa'da aşçı olarak çalışıyorum."

"Sokakta yürürken özellikle gençler benimle fotoğraf çekinmek istiyor. Bu durumdan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.