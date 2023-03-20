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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun 'kayyım' açıklamasına AK Parti'den tepki!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kayyım' açıklamasına AK Parti'den tepki!

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretinde yaptığı 'kayyım' açıklamasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş, yazık” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 23:04:00 -
Kılıçdaroğlu'nun 'kayyım' açıklamasına AK Parti'den tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kayyım' tepkisi gösterdi.

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, terör iltisaklı belediyelere kayyım atanmasının doğru olmadığını söyledi. "Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel kuruladır." diyen Kılıçdaroğlu, terörle mücadeleyi, "Halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiye aykırıdır." ifadeleriyle değerlendirdi.

'Yazık'

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özhaseki, “Seçilmiş olmak, kimseye suç işleme özgürlüğü kazandırmaz. HDP’li bazı belediyelere terör örgütünün lojistik üssü haline geldikleri ve kamunun imkanlarını vatandaşa hizmet yerine Kandil'e gönderdikleri için kayyum atandı. CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş, yazık” dedi.


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