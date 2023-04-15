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Siyaset Kılıçdaroğlu’nun intikamı korkunç olur
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun intikamı korkunç olur

Yeniakit Publisher
2023-04-15 18:15:00 -
Kılıçdaroğlu’nun intikamı korkunç olur

HDP/PKK destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2008'de kavga ettiği Dengir Mir Mehmet Fırat'tan 2023'te intikam aldı. Kılıçdaroğlu, Fırat'ın DEVA Partili kızı Helün Fırat'ı milletvekili adayı göstertmedi. DEVA Genel Başkanı Ali Babacan da sözünü dinletemeyince Helün Fırat partiden istifa etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2008'de CNN Türk'te Uğur Dündar'ın konuğu oldu. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yönetim kurulunda bulunduğu Menas adı şirketin ihracat ve ithalat yaptığı bir tırda 89 kilo eroin ele geçirildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Fırat'la söz düellosuna girdi.

Dengir Mir Mehmet Fırat daha sonra istifa etti ve ileride HDP'ye katıldı. Mehmet Fırat, 2015-2018 yıllarında HDP'den Mersin milletvekili oldu ve 11 Temmuz 2019'da hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat'ın aday listelerine girmemesi, akıllara Kemal Kılıçdaroğlu ile Dengir Mir Mehmet Fırat'ın tartışmasını getirdi.

Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı olan Helün Fırat, aday listelerine giremedi ve DEVA Partisi'nden istifa etti.

Odatv, DEVA Partisi’ndeki istifayı Genel Merkez yöneticilerine sordu. Helün Fırat’ın istifasının milletvekili listelerine giremediği için olduğunu ifade eden genel merkez yöneticileri, “Helün hanım, Adıyaman, Mersin ve Malatya’dan aday olmak istedi. Ancak bu illerde ne yazık ki yer veremedik. Gönül isterdi ki aday gösterelim ama olmadı” dedi.
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Deva Partisi yöneticileri Odatv’nin “Aday listesi hazırlanırken Helün Fırat’ın babası Dengir Mir Mehmet Fırat’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’te yaptığı tartışmanın etkili oldu mu?” sorusuna da yanıt verdi.

Helün Fırat’ın Millet İttifakı içinde seçime girilmesini savunduğunu ifade eden yöneticiler “Helün Fırat, parti içinde CHP listesinden seçime girilmesini savunan isimler arasındaydı. Babasıyla Kemal KIlıçdaroğlu’nun Meclis’te yaptığı tartışmanın aday olamamasıyla bir ilgisi yok” iddiasında bulundu.

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