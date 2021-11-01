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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun İnönü 'taklidi' çok şaşırtacak: Dün Özal'a bugün Erdoğan'a...
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun İnönü 'taklidi' çok şaşırtacak: Dün Özal'a bugün Erdoğan'a...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SHP'nin genel başkanlığını yaptığı Erdal İnönü ile olan benzerliği çok şaşırtacak. CHP'nin HDP ile olan ittifakı, SHP'nin HADEP ile ittifakını hatırlatırken, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ekonomi eleştirileri de, İnönü'nün ANAP lideri Turgut Özal'a eleştirilerini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 00:49:00 - 2021-11-01 01:08:57

 yeniakit.com.tr 

1991 yılı Türkiye’sini 2021 dönemine uydurmaya çalışan CHP, bugün SHP’nin kendisine biçtiği siyasi rolleri üstleniyor.

Erdal İnönü’nün genel başkanlığını yaptığı SHP, Turgut Özal’ın ANAP’ına karşı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin ‘atası’ olan HADEP(HEP) ile ittifak kurdu.

SHP'nin HADEP ile ittifakı

Kendilerini ‘sosyal demokrat’ olarak tanımlayan SHP’nin, sözde ‘Kürt’leri temsil ettiği iddia edilen HADEP ile ittifakı, siyasi bir risk olarak görülse de İnönü, doğu ve güneydoğudaki varlığını güçlendirmek ve ittifak ile o bölgelerde nüfuz sağlamak istiyordu.

Murat Karayılan'dan 'ittifak' itirafı

Parti içinde de tepkilere neden olan bu ittifakla SHP, ‘bölücülük’ yaptığı söylenerek eleştiriliyordu. Öte yandan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan bu ittifaka aracılık yaptığını bile itiraf etmişti.

SHP’nin Mustafa Kemal’in izinden gittiklerini söylerken, terör örgütünün talimatlarıyla yönetilen HADEP ile kurduğu ittifak, bugün genel başkanlığını, ‘kaset kumpası’ ile Deniz Baykal’ın yerini alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönettiği CHP ile devam etti.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yakınlaşması

1991 seçimlerinde Deniz Baykal’ın, İnönü'nün aksine, ittifak kurulmasını istemediği HADEP’in devamı niteliğindeki HDP ile ittifak kuran CHP, böylece terör örgütü PKK ile de ‘akrabalık ilişkisi’ kurdu.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile gizli pazarlıklar kuran ve HDP’ye bakanlık teklif eden CHP'nin, örgütü iktidara taşımak için gösterdiği çaba, bazı CHP'li isimlerin de tepkisine neden oldu.

Ekonomi eleştirileri aynı: Dün Özal'a bugün  Erdoğan'a...

İttifak konusunda Erdal İnönü’nün izini takip eden Kılıçdaroğlu, ekonomide de aynı yolu izliyor. Kılıçdaroğlu, SHP’nin ANAP’a yönelik ekonomik eleştirilerinin aynısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltiyor.

O dönemde hayatın pahalı olduğunu iddia ederek Turgut Özal’ın halkı fakirleştirdiğini söyleyen İnönü, “Ekonomi politikamızın birinci ve en önemli hedefi pahalılığı önlemektir. Geçim sıkıntısına son vermektir. ANAP’la en önemli farkımız işte buradadır. Özal’ın masallarına bakmayın. Enflasyon önlenemez bir şey değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

“Devletin savurganlığına son vermesi gerekir.” diyen İnönü’nün Özal’a yönelik eleştirilerinin, bugün Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı eleştirirken kullandığı söylemlerin tıpa tıp aynısı olduğu görülüyor.

 

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