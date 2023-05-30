Kılıçdaroğlu'nun helvasını dağıttılar
Bursa'da AK Parti Gemlik Gençlik Kolları, 28 Mayıs seçimleri sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helvasını dağıttı.
AK Parti Gemlik Gençlik Kolları, 28 Mayıs seçimleri sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helvasını dağıttılar. Ayrıca üye çalışması da yaptılar.
Gençlik Kolları başkanı Musa Sağır ve beraberindekiler ilçe merkezinde üye standı açtılar.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası gece boyunca ilçe genelinde çeşitli eğlencelere imza atan Gençler, gün boyu da kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürdürdüler.
Üye standı kuran Gençlik kolları başkan ve üyeleri, standa CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu içinde helva dağıttılar.
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