Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şiirle cevap! 'Nerede hain görse ona yanaşır...'
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına kaleme aldığı şiirle cevap verdi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta partisinin zulmettiği dindar kişilere "helaleşme" çağrısında bulunmuş, listesi kabarık Kılıçdaroğlu'nun çağrısı toplumda karşılık bulmamıştı.
6'lı masada buluşan muhalefet partisi liderleri de açıklama yapmak için 28 Şubat tarihini belirlediklerini duyurdu.
Dindar insanların oyunu kazanmak için her yolu deneyen CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir cevap da Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu'dan geldi.
Uğurlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına karşı yazdığı şiir şöyle:
Her ihanette mutlak eli var
Yılan gibi sokan sivri dili var
Güzel olan her şeye bitmez kini var
Şeytanla kan kardeşi olanlarla helalleşmez bu millet!
Etekleri dolu kirli çamaşır
Nerede hain görse ona yanaşır
Bir ayağı meyhanede dolaşır
Camileri ahır yapanlarla helalleşmez bu millet!
"Tanrı uludur" diyerek ezana düşman
Cami yakınında gezene düşman
Hakkı hakikati yazana düşman
Mayası bozuk olanlarla helalleşmez bu millet!
Erdoğan'a hakaret gırla gidiyor
Kandil'e yardımlar tırla gidiyor
Çocuklar dağlara zorla gidiyor
APO'nun heykelini dikenlerle helalleşmez bu millet!
Şehidin bacısına küfür yağdırıp
Sonra "yavşak" diye ona saldırıp
Sapkınlara desteğini bildirip
Aramıza karışanla helalleşmez bu millet!
Burası sanki haçlı ülkesi
Bunların bir eşi bir de metresi
Kadınlara tacizin yeni adresi
Namusuna göz dikenle helalleşmez bu millet!
Joe Bıden'ın kucağına oturup
Onların artığıyla geviş getirip
Türkiye aleyhine çamlar devirip
Kuduz köpek gibi saldıranla helalleşmez bu millet!
Kuzu postuna büründü kurtlar
Gavur saldırısında Müslüman yurtlar
Çınarın gövdesinde akrepler, kurtlar
Haramzadelerle helalleşmez bu millet!
Rakıyı, şarabı koyup sofraya
Küçük fincanla da zemzem ortaya
Hatta birkaç hurma takıp oltaya
Aramıza karışmak isteyenle helalleşmez bu millet!