Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şiirle cevap! 'Nerede hain görse ona yanaşır...'

Yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta partisinin zulmettiği dindar kişilere "helaleşme" çağrısında bulunmuş, listesi kabarık Kılıçdaroğlu'nun çağrısı toplumda karşılık bulmamıştı.

6'lı masada buluşan muhalefet partisi liderleri de açıklama yapmak için 28 Şubat tarihini belirlediklerini duyurdu.

Dindar insanların oyunu kazanmak için her yolu deneyen CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir cevap da Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu'dan geldi.

Uğurlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına karşı yazdığı şiir şöyle:

Her ihanette mutlak eli var

Yılan gibi sokan sivri dili var

Güzel olan her şeye bitmez kini var

Şeytanla kan kardeşi olanlarla helalleşmez bu millet!

Etekleri dolu kirli çamaşır

Nerede hain görse ona yanaşır

Bir ayağı meyhanede dolaşır

Camileri ahır yapanlarla helalleşmez bu millet!

"Tanrı uludur" diyerek ezana düşman

Cami yakınında gezene düşman

Hakkı hakikati yazana düşman

Mayası bozuk olanlarla helalleşmez bu millet!

Erdoğan'a hakaret gırla gidiyor

Kandil'e yardımlar tırla gidiyor

Çocuklar dağlara zorla gidiyor

APO'nun heykelini dikenlerle helalleşmez bu millet!

Şehidin bacısına küfür yağdırıp

Sonra "yavşak" diye ona saldırıp

Sapkınlara desteğini bildirip

Aramıza karışanla helalleşmez bu millet!

Burası sanki haçlı ülkesi

Bunların bir eşi bir de metresi

Kadınlara tacizin yeni adresi

Namusuna göz dikenle helalleşmez bu millet!

Joe Bıden'ın kucağına oturup

Onların artığıyla geviş getirip

Türkiye aleyhine çamlar devirip

Kuduz köpek gibi saldıranla helalleşmez bu millet!

Kuzu postuna büründü kurtlar

Gavur saldırısında Müslüman yurtlar

Çınarın gövdesinde akrepler, kurtlar

Haramzadelerle helalleşmez bu millet!

Rakıyı, şarabı koyup sofraya

Küçük fincanla da zemzem ortaya

Hatta birkaç hurma takıp oltaya

Aramıza karışmak isteyenle helalleşmez bu millet!