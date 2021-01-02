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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun hakaretine AK Parti'den sert tepki
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun hakaretine AK Parti'den sert tepki

Cumhur İttifakı'na "ahlaksızlar" diyerek hakaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 18:16:00 -
Kılıçdaroğlu'nun hakaretine AK Parti'den sert tepki

CHP'nin finanse ettiği Halk TV'de AK Parti ve MHP'yi hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na "ahlaksızlar" diyerek hakaret etti.

Kendi partisinde yaşanan rezillikleri ve mide bulandıran olayları görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor" dedi.

Kendisine oy vermeyen öğretmenlere hakaret eden, çiftçileri tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik skandal sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu çok sert tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, "Kendisini desteklemeyenlere "ahlaksızlar" dedi. Üslubu beyan, aynıyla insan demiş büyükler...Türk siyaseti, bu zamana kadar toplumumuza dönük böyle hakaretlere, aşağılamalara hiç şahit olmadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aziz Milletimizden derhal özür dilemesi gerekir. Kılıçdaroğlu milletimizin vermediği oyu tehdit ve hakaretlerle mi alacağınızı zannediyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Merak etmeyin 2023 seçimlerinde Cumhur ittifakından sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde alacaksınız." dedi.

Öte yandan kendilerinin "ahlaklı siyaset" yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun kasetle CHP koltuğuna oturduğu, partisindeki onlarca taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kaldığı bilinirken kimin "ahlaksız siyaset" yaptığı bir kez daha ortaya çıktı.

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