Kılıçdaroğlu'nun gizli planı ortaya çıktı! Resmen şok olacaksınız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık hevesinden vazgeçmediğini belirtti. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarıyla, adaylık için sadece delegelerin kararını beklediğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu ile anlaşamayan Kılıçdaroğlu'nun, bu süreçte Özgür Özel'in zaferini engelleyemeyeceğini öne süren Selvi, Özel'in baskın yaparak Tüzük Kurultayı'nı seçimli kurultaya çevirebileceğini vurguladı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık hevesinden vazgeçtiğini yazmıştım.

Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasını görünce yanıldığımı fark ettim. Kılıçdaroğlu, “Bana görev verilirse genel başkanlığı düşünürüm” diyor.

Ama bunun için harekete geçeceğim, Tüzük Kurultayı’nın seçimli kurultaya dönmesi için imza toplayacağım demiyor. “Delegeler derse ki, ‘Gelmen lazım arkadaş’, görev verirlerse o zaman düşünürüm” diye konuşuyor.

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İMAMOĞLU İLE ANLAŞAMADI

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile anlaşsaydı, kurultayda Özgür Özel’i devirip, genel başkanlık koltuğuna oturma imkânı olurdu. Ama anlaşamadılar. Hatta bir araya gelip yemek yiyemediler. Duyduğuma göre Ekrem İmamoğlu biraz kapris yapmış. Ee güç onda. “Mühür kimdeyse, Süleyman odur.”

PARİS ANLAŞMASI

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arayı düzelttiler. Paris anlaşması yaptılar. Bu durumda Kılıçdaroğlu için geriye kendisini destekleyen delegelerin imza toplaması kalıyor. Kılıçdaroğlu’nun seçimli kurultayı toplayacak gücü var ama seçilecek gücü yok. Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurmadan, tek başına aday olursa hezimete uğrar.

BASKIN BASANINDIR

Kılıçdaroğlu ne yapar bilemem ama Özgür Özel, ‘Baskın basanındır’ deyip, Tüzük Kurultayı’nı seçimli kurultaya çevirip, zaferini ilan eder mi? İhtimal dışı değil."