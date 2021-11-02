Kılıçdaroğlu'nun "geliyoruz" sözlerine AK Parti'den tokat gibi cevap

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

"Her seçimde bunu diyor"

Turan, "Genel Başkan olduğu günden bugüne kadar asla vazgeçmediği 'iktidar gidiyor biz geliyoruz' söylemi olduğunu bir kez daha gördük. Ortada bir hakikat var, gerçek var. Yaz döneminde ilçe ilçe, köy köy gezdik. Orada tekrar gördük ki, bu milletin geleceği Cumhur İttifakı'ndan başka yok. Kılıçdaroğlu, ilk kez bunu söylemiyor. Genel Başkan olduğu hafta CHP Sözcüsü 'Recep Bey'e artık rahat uyku yok.' O gün gideceğini söylemiş, yıl 2010. Hemen ardından yıl 2011 genel seçim; 'yüzde 40 alamazsak istifa ederiz.' Yıl olmuş 2018, Kılıçdaroğlu demiş ki 'seçimi yüzde 60 ile almazsak bırakacağız.' Her seçimde 'iktidar gidiyor biz geliyoruz' demiş. 11 kez seçim kaybetmiş. Biz de 'yazık' deriz" dedi.

CHP'nin skandal tezkere kararı

CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresinde "hayır" oyu kullandığını hatırlatan Bülent Turan, "Bu millet tezkereye 'hayır' diyene, 'YPG komşumuz olsun' diyene, mavi vatana ithamda bulunana 'evet' der mi? Tezkere demişken, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere cevap vermesini beklerdik. Tezkere bu milletin güvenliği için çok özel bir adımdı. Başka partinin oyuna ihtiyaç yoktu. İnsanlar doğumda, ölümde olduğu gibi ülkenin savaşında, barışında, tezkeresinde, uluslararası anlaşmalarda görmek ister. Tam bağımsızlık mücadelesinde, tam bağımsızlık kavgasında yanımızda olsun isterdik" diye konuştu.

Bülent Turan, konu milli güvenlik ve Mehmetçik olduğunda çok daha hassas bir dil kullanılmasını istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tezkereden bir gün önce HDP'nin vekili çağrıda bulunuyor. 'CHP evet diyecekse hiçbir Kürt oy vermeyecek' diyor. Bütün tezkerelere 'evet' diyen CHP, birden karar değiştiriyor. Beklediği karşılığı alıyor. HDP Sözcüsü çok kıymetli bulduklarını ifade ediyor. HDP'den bir gün sonra PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu 'memnuniyet duyduk' diye açıklama yapıyor. Bu siyasi bir utanç vesikasıdır. Makamlar gelir geçer ama ülkenin birlik beraberliği bizim hatıralarımızda var olacak. O gün tezkere geçmemiş olsaydı, CHP ve HDP'nin talep ettiği gibi sonuçlansaydı, sınırın derinliklerinde olan askerimiz geri çekilmek durumunda kalacaktı. Başından beri tüm dünyaya direndiğimiz alanda devlet kurma adımı atılacaktı. Buna nasıl olur da Mustafa Kemal'in partisi 'evet' diyebilir."