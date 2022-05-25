Kılıçdaroğlu'nun gazına gelen Ali Nesin'den ilginç açıklama! Allah'a inanmıyor, 'haram'dan bahsediyor!

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Nesin Vakfı'nın eski yöneticisi Prof. Dr. Ali Nesin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye 1 milyar lira gönderildiğini iddia etmesine ilişkin olarak, ilginç açıklamalarda bulundu.

30-40 yıllık vakıfları 'yeni' zannetti

1979 yılında kurulan ENSAR Vakfı ve 1996 yılında kurulan TÜRGEV'in 5-10 yıl önce kurulduğunu sanan ve gerçekleri araştırmaktan uzak kalan Ali Nesin, videolarla iftiralarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazıyla, "Sorması ayıp değildir, hatta gereklidir. ENSAR ve TÜRGEV gibi 5-10 yıl önce kurulan vakıflar o muhteşem gelirlerini neye borçlu?" diye sordu.

Ateist babanın helal ve haramdan haberi var mı?

Nesin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üstelik İslam'ın emir ve yasaklarından oluşan helal ve haramdan bahsetmesi dikkat çekti.

Ali Nesin'in şu ifadelerde bulundu:

Babam bir gün Vakıf çocuklarıyla toplantıda "Bu Vakf'a beş kuruş haram para girmemiştir" demişti. Çivi gibi çakılmıştır aklıma. Geleneği devam ettiriyoruz. Halkın hizmetine vakfedilmiş 75 yıllık onurlu bir geçmişin önünde duramazsınız, ezer geçer çünkü."

Allah'a inanmayan, harama neden inansın?

"Ateist olduğunu açıkça beyan eden ve Allah'a inanmayan Aziz Nesin'in Allah'ın emir ve yasaklarından oluşan helal ve haramlara neden inansın?" sorusunu akıllara getirdi.