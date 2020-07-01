Kılıçdaroğlu'nun eşinden Esra Albayrak'a telefon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı arayarak yaşanılanlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik çirkin paylaşımlara tepki yağıyor.
Esra Albayrak'a destek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı arayarak yaşanılan olay nedeniyle üzüntülerini iletti.