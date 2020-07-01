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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun eşinden Esra Albayrak'a telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı arayarak yaşanılanlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:48:00 -
Kılıçdaroğlu'nun eşinden Esra Albayrak'a telefon

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik çirkin paylaşımlara tepki yağıyor.

Esra Albayrak'a destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı arayarak yaşanılan olay nedeniyle üzüntülerini iletti.

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Yorumlar

atacan

o zihniyetin kendileri olduğunu biliyorlar. kemalin hanımı o yüzden özürdiliyor.onları temsilen hukuken affedilsin babından.. o lafı söyleyen ......larına toplumun aşşalık kesimleri diyebiliyormu chp li karısı
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