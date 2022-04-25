Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesik diye ziyaret ettiği evle ilgili bomba açıklama

Ankara Keçiören'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildiği iddiasıyla ziyarete gittiği evle ilgili Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş (Başkent EDAŞ) açıklama yaparak, "Tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesi takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir" dedi.

Keçiören'de oturan ve borcu yüzünden 4 aydır elektriği kesik olduğu söylenen Güllü Demir'in evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu tartışmaların odağında.

Enerji Bakanı Fatin Dönmez, o evin elektriğinin kesik olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri açmayıp algı operasyonu yaptığını iddia etti.

Mum ışığının aydınlattığı evden görüntü paylaşmıştı

Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından elektriğinin 4 aydır kesik olduğunu söyledi ve mum ışığının aydınlattığı evden fotoğraf paylaştı ve "Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca. Farkına varmak hepimizin sorumluluğudur. Direneceğiz, duyacaklar!" ifadelerine yer verdi.

Tartışmalara ilişkin o bölgenin elektrik dağıtımcısı olan Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş (Başkent EDAŞ), bugün açıklama yaparak noktayı koydu.

5 gün elektrik kesilmiş

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan tarihinde ziyaret ettiği ve 4 aydır elektrik enerjisinin borcundan dolayı kesik olduğu belirtilen abone hakkında, “Tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesi takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde elektrik vardı"

Başkent EDAŞ’ın düzenlemeye ve denetlemeye tabi olan bir sektörde faaliyet olarak gösterdikleri belirtilen açıklamada, “Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gitmemiz söz konusu değildir. Ancak, bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar, gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24.04.2022 tarihinde yapılan saha tespitine ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23.04.2022 tarihinde, ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesi takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan 2022 tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.