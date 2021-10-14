‘Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı’ kaldırılsın çağrısı

YENİ AKİT ANKARA



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği “Bylock’cu Vekiller ve Siyasi Cinayetler” iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Korku ve dehşet duygusu yaratmak için söylediği “Siyasi cinayetler başlayacaktır” açıklamaları için başlatılan soruşturmaya gayriciddi cevaplar vermektedir” dedi.



Yıldız, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu suçların faillerinin belirlenmesi ve gizlenen delillerin açığa çıkarılması için, Kılıçdaroğlu’nun karma komisyonda bekleyen fezlekeleri görüşülerek dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır” diye konuştu.