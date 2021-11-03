Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimine mücadelesini sosyal medya böyle gördü
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tankların arasından sıvışarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden ve yaşananları çay-kahve eşliğinde televizyondan seyreden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi darbecilere hep beraber direndik sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü basın toplantısında yaptığı konuşmasına sözleri ile damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz darbe girişimine hep birlikte mücadele ettik" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.
Fotoğraf bir anda viral oldu
Darbe gecesi Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine sığınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile evin içine yerleştirilmiş tank görseli sözde mücadelesini gözler önüne serdi.
Sosyal medya kullanıcıları çay kahve eşliğinde Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınan Kemal Kılıçdaroğlu ile böyle dalga geçti.