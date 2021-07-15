Kılıçdaroğlu'nun çıkmak için tank bulamadığı gece

15 Temmuz destanının 5'inci yıl dönümünde, halkın kahramanlığı hafızalardaki tazeliğini koruyor. Aynı zamanda halka köstek olan, darbeyi tiyatro olarak niteleyen ve verdiği sözü dahi tutmaktan aciz muhalefet partileri de halen gündemde. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Darbe olsun ilk ben çıkar, tankın önünde dururum" şeklindeki sözlerinin ardından yaptığı tarihi geri vites de tekrar gündeme geledi.

Sunucunun, "Benim programımda, "Darbe olursa ilk ben çıkarım" demiştiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, birçok noktada oraya atıfta bulunarak, "Darbe oldu tankın önüne çıkmadın, belediye başkanının evine kaçtın. Tankın önüne neden çıkmadın?" sorusunu yöneltiyor size." şeklindeki sözlerine verdiği cevap yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu bu sözlere yönelik şu pişkin cevabı vermişti:

"İyi de tank getirselerdi madem. Nerede tank?"