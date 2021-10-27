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Gündem Kılıçdaroğlu’nun çıkışı FETÖ’cü teröristleri cesaretlendirdi: Vatanseverlere yönelik kirli kampanyalar başlattılar!
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı FETÖ’cü teröristleri cesaretlendirdi: Vatanseverlere yönelik kirli kampanyalar başlattılar!

Hakkında Türkiye’nin denizlerdeki planlarını Yunanistan’a sattığı iddiası bulunan FETÖ firarilerinden eski Yunanistan Deniz Ataşesi Albay Halis Tunç, FETÖMETRE’nin mucidi Cihat Yaycı Paşa’ya soruşturma açılması için kampanya yapıp, hala TSK içinde bulunan kripto elemanlarına talimat verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 00:55:00 -
Kılıçdaroğlu’nun çıkışı FETÖ’cü teröristleri cesaretlendirdi: Vatanseverlere yönelik kirli kampanyalar başlattılar!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik tehditleri ve “KHK’lıları görevlerine iade edeceğiz” çıkışından destek alan firari FETÖ’cü teröristler, vatanseverlere yönelik tehditlerini sürdürüyor.

FETÖ ve PKK ile mücadele eden isimleri hedefe koyuyor

Sosyal medya üzerinden milli duruş sergileyip PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik mücadele sergileyen kişileri hedefine koyan hain Halis Tunç hakkında çok sayıda suç duyurusu, açılmış davalar ve hakkında kararı bulunuyor. 

“Deniz Kuvvetleri’nde hala güçlüyüz” mesajı veriyor!

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi başarısız olunca yabancı basına demeçler vermeye başlayan Halis Tunç, Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetlerini Hollanda’dan sürdürüyor. Halis Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Deniz Kuvvetleri içerisinden çok üst düzeyden bilgi aldığını ima ederek ‘Deniz Kuvvetleri’nde hala güçlüyüz, kilit mevkilere erişimimiz var’ mesajını veriyor.   

Tunç’un öncelikli hedefi FETÖMETRE’nin mimarı Cihat Yaycı Paşa!

Birçok FETÖ’cünün yaptığı gibi firari Halis Tunç, FETÖMETRE’nin mimarı Cihat Yaycı’yı hedefe koyuyor. Tunç, yaptığı paylaşımlar ve yürüttüğü kampanyalarla kripto isimlere seslenerek Yaycı ve benzer isimlere soruşturma başlatılması talimatını veriyor. 

Biden ve Kılıçdaroğlu’nun çıkışlarından cesaret aldılar

Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “devireceğiz” çıkışı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Sözüm söz…” şeklindeki sözleri ve bürokratlara “Emirleri uygulamayın ileride sıyrılamazsınız” tehdidinden büyük cesaret alan FETÖ’cü teröristler vatanseverlere yönelik tehditlere başladılar. 



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