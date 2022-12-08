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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bardağı taşıran son damla oldu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bardağı taşıran son damla oldu

Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu, çam devirmeye devam ediyor. Bütçe konuşmasında Meclis’in Gazi Meclis olmadığını söylemesi ise bardağı taşıran son damla oldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 09:41:00 - 2022-12-08 09:43:26
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bardağı taşıran son damla oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM hakkındaki ifadelerini eleştirdi.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Kılıçdaroğlu, çam devirmeye devam ediyor. Bütçe konuşmasında Meclis’in Gazi Meclis olmadığını söylemesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

Ankara’da iki Gazi Meclis var. İkisiyle de gurur duyuyoruz. Biri Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Meclis. Diğeri ise 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilerin bombaladığı Meclis. Meclis’e Gazi Meclis denilmesinin nedeni, sadece FETÖ’cü darbeciler tarafından bombalanması değil. Aynı zamanda Meclis, bombalar altında toplanıp darbecilere karşı meydan okumuştu.

Ayrıca darbeye karşı direnen Meclis’te o gece CHP milletvekilleri de vardı. Onlar da darbeye karşı direnmişlerdi.

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