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Gündem Kılıçdaroğlu'nun 'Boğaziçi' çağrısına AK Parti'den sert tepki
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun 'Boğaziçi' çağrısına AK Parti'den sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi olaylarıyla ilgili gözaltına alınan terör örgütü üyelerine 'Evlat' diyerek çağrıda bulunmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 01:12:00 - 2021-02-03 01:18:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolara dair bir video mesaj paylaştı.

"Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'yu 'kayyum' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi, "Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."

AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79’unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye’nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız." açıklamasında bulundu.

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