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Siyaset Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken istifa etti
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 01:04:00 -
Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde kritik bir istifa geldi. Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu. İddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Ali Babacan çıkışı istifaya neden oldu.

CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Eken, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı gorevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerini kullandı.

Toplantı karıştı, istifa etti

CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen kulis bilgisine göre, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarıyla yaptığı rutin toplantılardan birinde "AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirin, Babacan dönemini de eleştirebilirsiniz ancak ismini verip onu direkt suçlamayın." dediği ve Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanı Prof. Dr. Eken'in istifa kararını bunun üzerine aldığı iddia ediliyor.

Mehmet Hasan Eken

İstifaların arkası gelecek iddiası

Kılıçdaroğlu'nun, Babacan hassasiyetinin daha fazla istifa getireceğini, hatta CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edecekler arasında olduğu iddia edilen kulis bilgileri arasında. CHP'ye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun, Babacan'ın ekonomi politikalarına ilgi göstermesini ideolojik bir sapma olarak değerlendiriyor ve CHP'nin ekonomi politik alanda bir kimlik sorunu yaşadığını iddia ediyorlar.

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