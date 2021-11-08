Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Akşener'i "kalp"ten götürecek

Bir yandan HDP'yi eleştiriyormuş gibi yapan, ancak diğer yandan da PKK'nın siyasi koluyla aynı ittifakta olmakta bir beis görmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i "kalp"ten götürecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde, HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırdıklarını söyleyerek "Dostlar alışverişte görsün" dedirten Akşener’in sözlerine gönderme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sağlık Başdanışmanı Dr. Rüstem Zeydan, "HDP'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tam da kalbinde konumlandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Zeydan, Medyascope'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “CHP son zamanlarda gerek yurtiçi gerek yurtdışında bu açılımı gerçekleştirmiş ve muhataplarına söylemiştir. Yani ‘HDP’yi nerede konumlandırırsınız’ sorusu bize de çok soruluyor. Biz HDP’yi TBMM’nin tam da kalbinde konumlandırıyoruz. TBMM’nin muhatabı olarak kabul ediyoruz. Muhatap almak gibi bir mecburiyetiniz vardır.”