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Medya Kılıçdaroğlu'nun anlaşmak istediği ABD'li şirketle ilgili şok rapor ortaya çıktı! Korkunç iddialar
Medya

Kılıçdaroğlu'nun anlaşmak istediği ABD'li şirketle ilgili şok rapor ortaya çıktı! Korkunç iddialar

Yeniakit Publisher
2023-05-02 15:29:00 -
Kılıçdaroğlu'nun anlaşmak istediği ABD'li şirketle ilgili şok rapor ortaya çıktı! Korkunç iddialar

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzay çalışmaları için Atatürk Havalimanı'nı Sierra Nevada adlı ABD'li şirkete vermeyi düşündüklerini söylemesiyle birlikte tartışma alevlendi. Söz konusu şirket hakkında casusluk, CIA ve Pentagon’a taşeronluk, lobicilik ve rüşvet suçlamaları, yolsuzluk suçlamalarını içeren raporu Fuat Uğur yazısında aktardı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “İktidara geldikten hemen sonra, Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız." sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Yerli ve milli atılım çabalarına darbe olarak nitelenen açıklamaları Kılıçdaroğlu, ciddiye almadı. Katıldığı bir TV programında CIA paravanı olduğu sorusuna “Ne olmuş canım, özel şirket, iş alır yapar.” diye yanıt verdi.

Nevada valisiyle yakın ilişki

Tartışılan şirket Sierra Nevada Corp. merak konusu oldu. Aynı zamanda sahibi Türk olan bu şirketle ilgili bilgiler iddialar ve suçlamaları, tv100 yazarı Fuat Uğur, "Kılıçdaroğlu, meğer ne çok şey sığdırmış ABD’deki o dört saatlik molaya…" başlıklı yazısında paylaştı.

Uğur, özetle şunları kaydetti:
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"Özmen ailesi parlak bir “başarı” hikâyesine sahip değil. Daha çok karanlık ilişki ağlarıyla büyütüyor Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı şirketlerini. Bunu da Nevada Valisi ve Kongre üyesi Gibbons’la kurdukları ilişkiyle beceriyorlar. Gibbons, 500 milyon dolara yakın işi Özmen'lere bağlıyor önce. Onlar da Vali’ye para akıttılar, onunla kalmayıp eşini Antalya’da ağırlayıp 35 bin dolar maaşa bağladılar. İnceleme sonrasında Sierra Nevada'nın 2000’den sonra aldığı ihalelerin yüzde 84’üne ya tek şirket olarak katıldığı ya da direkt olarak işi aldığı ortaya çıktı. Altı yılda tam 602,5 milyon dolarlık sözleşme.

Şirket hakkında korkunç iddialardan oluşan rapor

Şirketin makyajını ise 2012'de California merkezli, asıl amacı kurumsal kötüye kullanımı ortaya çıkarmak ve çok uluslu kurumsal hesap verebilirliği ve şeffaflığı savunmak olan bir araştırma grubu; CorpWatch adlı kuruluş ortaya döktü. Hazırlanan raporda şunlar yazıyor:

“Sierra Nevada, ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı adına casusluk yapmak üzere Afrika'daki gizli savaşın ön saflarında yer alıyor. Uganda’da, Burkino Faso’da.”

ABD'nin deniz aşırı operasyonlarında görev alan Sierra Nevada hakkında Irak’ta çeşitli İŞKENCE İDDİALARI bile var.

Savcının giderleri şişirme suçlamasında uzlaşmaya gitmişler

ABD Savcısı Phillip Talbert, 2017'de Sierra Nevada'nın giderlerini şişirerek devleti zarara uğrattığını iddia etmiş. Şirket ise 14,9 milyon dolar ödeyerek dava açılmadan uzlaşmaya gitmiş.

Sierra Nevada'nın sahada doğrudan TÜRKİYE KARŞITI YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER de var. Şirketin uçakları sık sık Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde ve Libya'da casusluk amaçlı uçuşlar yapıyor.

İş Türkiye'ye yatırıma gelince ise “Yüzde 70 yerli üretim şartı çok güç” diyerek yan çizmişler."

 

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