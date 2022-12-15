Kılıçdaroğlu’nun Almanya gezisi hakkında şok iddia Mahkemeyi bıraktı Almanya’ya gitti çünkü...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası kararının çıktığı gün Almanya gezisinde olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun programının danışman Jeremy Rifkin’in müsait günlerine göre ayarlandığı öne sürüldü.

Türkiye, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını ve siyasi yasak getirilmesini konuştu.

Karar açıklanmadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

Davete ilk olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener "Yoldayım, geliyorum" diyerek karşılık verdi.

Karar açıklandığı saatlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Almanya gezisindeydi.

Apar topar İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Sevilay Yılman, yaşanan kaosu kaleme aldı. Sevilay Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kemal Bey seyahati yarıda kesip özel uçakla Türkiye’ye döndü.

Döner dönmez de Saraçhane’ye İmamoğlu’nun makamına geçti.

Belli ki bir akıl tutulması yaşanmıştı.

İyi de neden? Nasıl?

Hadi Kemal Bey düşünemedi, idrak edemedi falan mevzuyu…

Peki 7/24 yanında gezen danışmanları?

Onlar nasıl idrak edemedi?

Niye biliyor musunuz?

Çünkü onların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına inanmışlar ve onun dışında hiçbir şeyi düşünmüyorlar, düşünmeye tenezzül bile etmiyorlar.

Tek yaptıkları iş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren, aday olmasının doğru olmadığını söyleyen gazetecileri, yorumcuları falan fişleyip, andıçlamak!

Ya da televizyondaki tartışma programlarını izleyip, kim neyi nerede ne kadar söyledi ve iktidara yakın gazetecilerin Kemal Bey ile ilgili eleştirel yorumlarına kim ne cevap verdi falan not almak!

Başka hiçbir uğraşları yok inanın.

Dün geç saatlerde işte Kılıçdaroğlu’na yakın bir kaynağıma ulaştım ve bu skandal durumun oluşmasının nedenini sordum.

Ne dedi biliyor musunuz?

“Hepimiz şoktayız inan. Şu an tüm partinin merak ettiği konu bu skandala sebep olanların kim olduğu. Öğrendiğimize göre Kemal Bey’in başdanışmanı Jeremy Rifkin’in müsait günlerine göre ayarlanmış seyahat. Almanya’da yapılacak görüşmeleri filan da Rifkin tertip etmiş. Almanya Başbakanı ile bir randevu almış. Şart koşulmuş bu günler sanırım. Dolayısıyla ertelenememiş. Tabii bir de şu var. Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Beraat kararı çıkacak sanılıyordu. O yüzden de iptal ihtiyacı duyulmadı. Ancak kararın olumsuz çıkması üzerine tüm randevular iptal edildi ve geri dönüldü! Kötü niyet vesaire yok. Sadece planlama hatası!”

Kesinlikle inanıyorum bu denilene.

Planlama hatası ya da başka bir deyişle akıl tutulması…

Her neyse ne ama asıl soru; Ne olur bundan sonra?

Durum Kemal Kılıçdaroğlu açısından büyük hüsran.

Dün Habertürk’te bu konuyu yorumlarken şöyle demiştim; “Maalesef bir kez daha merdivene tersten bindi bugün ve muhalefetin adayı olma iddiasını tamamen yitirdi!”

Ek yapıyorum son öğrendiklerim üzerine…

Bence Kemal Bey de etrafı da artık aday olabilme ihtimalini falan asla dile getirmemeliler ve bundan sonra sadece bir akil insan, teknik direktör, oyun kurucu olarak siyaset sahnesinde yer alacağı konusunda seçmenlerini inandırmalılar.

Aksi halde yani adaylık iddiasının devam ettirilmesi durumunda CHP Genel Başkanlık pozisyonu da tartışmaya açılır.

Benden söylemesi çünkü CHP seçmeni de, 6’lı masada bulunan partilerin seçmenleri de ve hatta HDP’ye oy veren seçmenler de dün yaşanan skandal dolayısıyla Kılıçdaroğlu’na tamiri mümkün olmayan çok kötü bir not verdi.

Karne berbat şu anda yani.

Düzelebilmesi ancak ve ancak destekleyeceği, masaya götüreceği adayın yüzde 100 seçimi kazanması ile mümkün…"