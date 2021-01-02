Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına en güzel cevap Kaftancıoğlu'ndan: Takiyyeci

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülüleri hedef alan açıklamalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan başörtüsü çıkışı, ''Sağa selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünmek benim nezdimde takiyyecilik.'' ifadelerini kullanan Canan Kaftancıoğlu'nun videosunu hatırlattı.

Fikri Sağlar'dan skandal başörtüsü açıklaması

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

Sağlar'a tepki gösterenler arasında en çok dikkat çeken isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

CHP Lideri, Fikri Sağlar'ın başörtülüleri hedef alan sözleriyle ilgili, "Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevi nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim 'Hakim böyle olursa şöyle olursa...' Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı bir şey, o onun özel yaşam tarzıdır, ona benim saygı duymam lazım. Ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim parti meclisinde de var, üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var parti meclisinde görev yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." cevabını verdi.

'Kılıçdaroğlu takiyye yapıyor'

CHP'nin başörtülülere yönelik yaptığı 'ikinci insan' muamelesi bilinmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun göz boyamak için yaptığı eleştiri, 'Kılıçdaroğlu takiyye yapıyor' yorumlarına neden oldu.

Kaftancıoğlu'nun 'Takiyyecilik' açıklaması

Kılıçdaroğlu'nın açıklamaları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın CHP zihniyetinin faşizan anlayışını yansıtan sözlerini akıllara getirdi. Canan Kaftancıoğlu'nın, Kılıçdaroğlu'na adeta cevap niteliğinde olan sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda, oy almak için onlar gibi görünmemek gerektiğini belirten Kaftancıoğlu, ''Sağa selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünmek için benim nezdimde takiyyeci gibi görünüşten kurtulmış olunacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.