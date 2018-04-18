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Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:35
Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesinin yarın, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:35
  1. Tunceli
  2. İstanbul
  3. Mehmet karabulut
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
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  6. Kılıçdaroğlu amcası
  7. erken seçim

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