Kılıçdaroğlu'nun acı günü!
Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti.18 Nisan 2018 Çarşamba 18:35
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesinin yarın, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.
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