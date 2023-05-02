Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolarlık komedi filmi

Bir televizyon yayınına katılan Kılıçdaroğlu, “Beş yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek. Temiz para gelecek. Öyle uyuşturucu baronlarının paraları değil. Kirli para değil. Ben gittim doğru, Londra’ya gittim. Temiz para var, fonlar var. Fonlarla görüştüm. ‘Eğer siz demokratikleşirseniz can ve mal güvenliği olursa adalet, hukukun üstünlüğü olursa, bir haksızlıkla karşılaşırsak mahkemeye başvurursak hakkımızı alabilirsek biz geliriz Türkiye’de yatırım yaparız’ dediler. 300 milyar dolar beş yıl içinde Türkiye’ye gelecek ve yatırım yapılacak. Biz yatırım alanlarını da belirledik” sözleriyle ‘büyük’ atmaya devam etti. Uzmanlar ise, dünya finans sisteminin kurucularından olan City bankerleri de denilen İngiltere finans kuruluşlarının, başarısız ve sürekli kaybeden kişi ve kuruluşlara kredi açmayacağına dikkat çekiyor.

Sanırsın çocuk kandırıyor

Akit’e konuşan Ekonomist Necmettin Batırel, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “300 milyar dolarlık bir sermaye 50 yılda dünya finans sisteminde 10 trilyon dolar para kazanır. Elinde bu kadar büyük bir sermaye olan grup neden bunu Türkiye’ye verip, büyük riske girsin. CHP lideri halk nezdinde güvenilirliğini tamamen yitirmiş durumda. Açıklamaları alay konusu yapılıyor, sanki siyaset yapmıyor, tiyatro oynuyor. Halk nazarında inandırıcılığı olmayan bir kişi devlet yönetimine talip olamaz. CHP lideri çocuk kandırır gibi 300 milyar dolar yalanını ortaya attı. Önce ‘uyuşturucu baronlarının parasını getireceğim’ dedi. Sonra ‘getirdim’ dedi. Eleştiri alınca lafı yine değiştirdi: ‘Beş yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek. Temiz para gelecek’ dedi. 300 milyar dolar beş yıl içinde Türkiye’ye gelecek ve yatırım yapılacak’ dedi. Rakam çok büyük Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının % 37’si. Bir defa bu para Türkiye’ye 5 yıl içinde gelecekmiş. Hangi alana yatırım yapacakmış, belli değil. Bu fonun sahibinin neden böyle bir açıklama yapmıyor da, Kılıçdaroğlu duyuruyor. 300 milyar dolarlık bir yatırım kendisini nasıl amorti eder? Bunun için en az 50 yıl lazım. Yani ülke yarım asır boyunca İngilizlere muhtaç bırakılacak. Kaldı ki, Türkiye’de şu anda vatandaşın bankalarda 111, şirketlerin 76, kur korumalı mevduatta 98, Merkez Bankası’nın kasasında 116 milyar doları, yani toplam 400 milyar dolarlık servetimiz var. 300 milyar dolarlık bir sermaye 50 yılda dünya finans sisteminde 10 trilyon dolar para kazanır. Elinde bu kadar büyük bir sermaye olan grup neden bunu Türkiye’ye verip, büyük riske girsin. CHP lideri halk nezdinde güvenilirliğini tamamen yitirmiş durumda. Açıklamaları alay konusu yapılıyor, sanki siyaset değil tiyatro oynuyor. Halk nazarında inandırıcılığı olmayan bir kişi Devlet yönetimine talip olamaz. Bir söylediğini ertesi gün değiştiriyor. Gelen tepkilere göre yön belirliyor. Böyle lider olur mu? Bunun ipiyle kuyuya inilir mi?

Mumu 12 gün sonra sönecek

Kılıçdaroğlu eğer ‘Türk işadamlarından İsviçre bankalarında var olduğu yıllarca dile getirilen 250 milyar dolar varlıklarını ülkeye geri getirme sözü aldım’ deseydi, çok daha inandırıcı olurdu. CHP lideri, AK partinin hizmet ve eser destanı karşısında o kadar bunalmış ki, ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşırmış vaziyette. Erdoğan milletin gönlünde taht kurmuş, müjde üstüne müjde veriyor, Kılıçdaroğlu ise milleti kandırmanın hesabını yapıyor. 14 Mayıs’ta siyasi hayatı sona erecek. Bu adamın yalanlarından 12 gün sonra kurtulacağız.”