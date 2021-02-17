Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” sözlerine sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında Gara operasyonuna ve 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından katledilmesine değinirken şu ifadeleri kullanmıştı; "Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vereceğim" dedi, askerlerimiz şehit oldu. Sanki hiç bu olaylar olmamış gibi yaylaya kahvaltıya gidiyor. Şehit annesini propaganda malzemesi olarak kullanıyor.''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP liderine tepki gösterdi. Ömer Çelik, ''Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.'' açıklamasında bulundu.