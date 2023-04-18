Kılıçdaroğlu’nu rezil eden sözler: Tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışı!

AK Parti’nin Seçim Beyannamesi ile vaat ettiği 2023-2028 döneminde yerine getirilmesi gereken yatırım ve harcamalar için kaynak problemi bulunmadığını söyleyen AK Parti Ekonomidin Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “7’li Masa ise ekonomi hedefini ‘ Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’den 300 milyar dolar kaynak getireceği, (yani 300 milyar dolar borç alacağı) beyanı ile ortaya koymaktadır. Gerçekçi bile olmayan bu vaadin, 300 milyar dolar tutarında bir borcun uluslararası piyasadan sağlandığı bir an kabul edilse dahi bu borcun faizi ve kur farkı gideri, Türkiye’nin mali sistemini çökertecek boyutta olacaktır. 300 milyar dolar vaadi tarihin gördüğün en büyük desteksiz atış” dedi.

“İngiltere Finans Piyasası’nın 300 milyar dolarlık bir kaynağı Türkiye’ye aktarma kapasitesi yok”

“AK Parti Seçim Beyannamesi ile dengeli, gerçekçi ve iddialı ekonomi perspektifi ortaya koymaktadır” diyen Canikli, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vaatlere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “AK Parti Seçim Beyannamesinde, önümüzdeki 5 yıllık dönem için yıllık ortalama % 5.5’lik bir büyüme oranını hedeflemektedir. Bu büyüme oranı ile 5 yılda 6 milyon yeni iş imkânının ortaya çıkması planlanmaktadır. 5 yılın sonunda yani 2028 yılında kişi başına milli gelirin 16.000 Doların üzerine çıkartılmasını hedeflemektedir. AK Parti Seçim Beyannamesinde 2023-2028 döneminde yerine getirilmesi gereken yatırım ve harcamalar için kaynak problemi bulunmamaktadır. 7’li masa, pozitif reel faiz, yani çok yüksek faiz politikası uygulayacaklarını açıkladıkları için, iç piyasadan bu kadar büyük kaynağı sağlama imkânına sahip değildir. Bunu bildikleri için Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak İngiltere’den 300 milyar dolar kaynak getireceğini, yani 300 milyar dolar borç alacağını beyan etmektedir. Hemen belirtelim ki İngiltere Finans Piyasası’nın 300 milyar dolarlık bir kaynağı borç olarak Türkiye’ye aktarma kapasitesi bulunmamaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması, tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan birini oluşturmaktadır”

“Savunma sanayi ürünleri cari açığın kapatılmasında motor görevi ifa edecek”

Canikli, şöyle devam etti: “Önümüzdeki 5 yıllık dönemde savunma sanayi ürünlerinin ihracat rakamları geometrik olarak artacak ve cari açığın kapatılmasında motor görevi ifa edecektir.’

Son 21 yılda enerji arz güvenliğinde, hem temin edilmesi ve hem de bedellerinin ödenmesinde, en küçük bir problem ve gecikmenin yaşanmaması, arz güvenliği için alınan tedbirlerin yeterli ve etkin olduğunu göstermektedir. Seçim beyannamesinde bu politika ve tedbirlerin artırılarak ve güçlendirilerek devam ettirilmesi kararlılığı ortaya konulmaktadır.

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapay zekânın kullanım alanları genişletilecek ve yoğunlaştırılacaktır. Yeşil enerji hedefleri doğrultusunda enerji depolama ve batarya teknolojileri de kritik sektörler olarak desteklenmekte ve geliştirilmektedir.

AK Parti Seçim Beyannamesinde 2023-2028 döneminde yerine getirilmesi gereken yatırım ve harcamalar için kaynak problemi bulunmamaktadır”

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