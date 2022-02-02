Kılıçdaroğlu’nu nasıl trollediler?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul karla mücadele ederken balıkçıda olduğunun ortaya çıkması, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fakir edebiyatı yaptığı otelin geceliğinin 100 bin lira olduğunun öğrenilmesi ve görüntüleri CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın bizzat sızdırması CHP'de ortalığı karıştırdı. Sağa sola troll diye sallayan CHP yönetimini kaleme alan Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Önce kendi içinizdeki meselelerinizi çözün bence. Zira mevcut tabloya bakıp da sormamak elde değil: CHP'den büyük trol mü var?" diye sordu. İşte o yazı:

"CHP lideri Kılıçdaroğlu, eline geçen her fırsatta toplumun farklı bir kesimini tehdit ediyor. Öğretmenler, çiftçiler, işadamları, sanatçılar..

AK Parti'ye oy vermek bile anamuhalefet liderinin "İki elim yakanızda" şeklindeki gözdağlarına muhatap olmaya kâfi. Hatta "AK Parti'ye oy verenlerle selamı sabahı kesin" minvalindeki konuşması bile var. İlginç bir iletişim stratejisi doğrusu.

Geçtiğimiz sefer bürokratları tehdidini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez de sosyal medya kullanıcıları vardı. Kendisiyle hususi uğraştığını söylediği kullanıcılardan birisinin ismini de verdi. Fakat sosyal medya paylaşımlarından AK Partili olduğu anlaşılan bir vatandaşımız isim benzerliğinden ötürü büyük mağduriyet yaşadı.

Kendi ifadesine göre ev ve iş adresinden çocuklarının ve hatta torunlarının resimlerine kadar CHP'liler tarafından paylaşıldı ve hedef gösterildi. Bu vatandaşın ve ailesinin mağduriyetinin tek sebebi Kılıçdaroğlu ise hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.

CHP Genel Merkezi'nin trol çiftlikleri olduğu, en büyüğünün İstanbul'da yer aldığı herkesin bildiği bir sır. Hatta Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un Boğaz manzaralı en lüks otellerinden birindeki Başkan süitinden bu videoyu çektiğini de CHP İstanbul Gençlik Kolları bizzat ifşa etti. Bir nevi kendi genel başkanlarını trollediler.

İBB Başkanları da kar fırtınası sırasında 3 saat İngiliz büyükelçiyle yemek yiyip kar küreme araçlı konvoyuyla taraftarlarını trollemişti. Sözcüsü ise "Sıcak evindeki trolleri değil, sahadakileri destekleyelim" tweet'ini Cenevre'deki kar tatilinden atarak bizleri trollemişti.

Diyeceğim o ki önce kendi içinizdeki meselelerinizi çözün bence. Zira mevcut tabloya bakıp da sormamak elde değil: CHP'den büyük trol mü var?.. (...)"