Kılıçdaroğlu'nu linçten kurtaran Hulusi Akar'a Sol ve Kemalist medyadan linç!

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Kemalist ve sol medya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kalabalığın linç etmesini önleyen ve sığındığı evden kurtaran Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef aldı.

Kemalist ve sol medya Hulusi Akar'ı hedef aldı

Yangına körükle gitmeye devam eden solak ve Kemalist medya, Kılıçdaroğlu'nun yanından bir an olsun ayrılmayan Hulusi Akar'a teşekkür etmek yerine kalabalığın öfkesini dindirmek için söylediği sözler nedeniyle saldırdı.

Linç etmek isteyen öfkeli kalabalığı sakinleştirdi

Bu sırada taşlanan evin yakınına gelen ve linç etmek isteyen öfkeli kalabalığa seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Şu an şehidimizin silah arkadaşları PKK'ya dağları dar ediyor, gerekini yapıyor. Allah şehidimizin anne ve babasına sabırlar versin. Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz. Şimdi sukünetle burayı boşaltıyoruz. Cenaze evine gidiyoruz.” ifadeleriyle sükunete davet etti.

Hulusi Akar, daha sonra Kılıçdaroğlu'nu bulunduğu yerden alarak zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırdı. Akar, Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayarak güvenliğini bizzat yanında bulunarak sağladı.

İşte Sol ve Kemalist medyanın o teşekkürü(!):