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Seçim 2019 Sayfası

Kılıçdaroğlu'nu linçten kurtaran Hulusi Akar'a Sol ve Kemalist medyadan linç!

Kemalist ve sol medya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kalabalığın linç etmesini önleyen Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, teşekkür etmek yerine hedef aldı. Hulusi Akar'a medya üzerinden linç girişiminde bulunulurken akıllara "Kılıçdaroğlu linç edilseydi işinize mi gelirdi?" sorusu geldi.

21 Nisan 2019 Pazar 20:05

 yeniakit.com.tr 

Kemalist ve sol medya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kalabalığın linç etmesini önleyen ve sığındığı evden kurtaran Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef aldı.

Kemalist ve sol medya Hulusi Akar'ı hedef aldı

Yangına körükle gitmeye devam eden solak ve Kemalist medya, Kılıçdaroğlu'nun yanından bir an olsun ayrılmayan Hulusi Akar'a teşekkür etmek yerine kalabalığın öfkesini dindirmek için söylediği sözler nedeniyle saldırdı. 

Linç etmek isteyen öfkeli kalabalığı sakinleştirdi

Bu sırada taşlanan evin yakınına gelen ve linç etmek isteyen öfkeli kalabalığa seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Şu an şehidimizin silah arkadaşları PKK'ya dağları dar ediyor, gerekini yapıyor. Allah şehidimizin anne ve babasına sabırlar versin. Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz. Şimdi sukünetle burayı boşaltıyoruz. Cenaze evine gidiyoruz.” ifadeleriyle sükunete davet etti.

Hulusi Akar, daha sonra Kılıçdaroğlu'nu bulunduğu yerden alarak zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırdı. Akar, Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayarak güvenliğini bizzat yanında bulunarak sağladı.

İşte Sol ve Kemalist medyanın o teşekkürü(!):

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:05
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. Hulusi Akar
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı

YORUM YAZ

  • hercaihercai24 dk önce
    AHH BE AHH!
  • Yasin Yasin 28 dk önce
    Defol git istifa et fetönün d.lü
  • tuğrultuğrul28 dk önce
    Bu olayı tertipleyenler bu alçaklardır, bu provakatörlerdir. İstedikleri gerçekleşmedi diye kuduruyor köpek soyları, kripto vatan hainleri, ecnebi tohumları, köksüzler, çukurlar.
  • GEBER VESAYETGEBER VESAYET30 dk önce
    oy hirsizligini örtbas edebilmek icin sehit cenazesini bile provoke edecek kadar asaglik sürüngenler var karsimizda farkindamisiniz?
  • Yavuz 1517Yavuz 151732 dk önce
    2015-2016 yıllarında güneydoğu da hendekler kazıp oraları yaşanmaz hale getiren pkk'lı teröristlere " arkadaşlar " diye hitap eden adam, bu adam değil miydi? O dönemde yaklaşık 750 ŞEHİDİMİZE mermi sıkmış bu aşağılık pkk'lı teröristlere " arkadaşlar " diye hitap eden bu provokatör kemal için o kirli ağzınızdan eleştirel tek bir kelime duymadıkEY chp'nin yandaş alçak medyası.
  • HainlerHainler33 dk önce
    Sol Medyası her zaman Türkiyenin varlığına ve birliğine sadık olan insanları Hedef tahtalarına oturtmuşdur. Sol Medya sağlam ayakkabı değildir. Akar gibi Vatansever insanları asla sevmezler. Nerede bir Vatan haini varsa onu severler.
  • GEBER VESAYETGEBER VESAYET34 dk önce
    bu soysuz chp ne gevur cikti. daha secim kesinlesmeden soyguncu papazoglu miting yapiyor. kansiz kilictaroglu sehid cenazesini provokasyona gidiyor. chp nin iflasidir bu. istanbul bu gevur güdümlü hirsizlara emanet edilemez.
  • EmeklEmekl48 dk önce
    Neyin mesajı verilmiş bu gemi batarsa hepimiz boğulacağız kurtulan olursa öyle düşünenler olabilirse bilsinlerki Suriye’deki Irak’taki pyd boğacak egedeki Yunan boğacak akdenizdeki abd İngiliz İsrail boğacak demek istiyorumki hepimizin kaderi aynı olacak
  • Özsoy Özsoy 50 dk önce
    Bu sol medyaya destek veren müslümanları Allah cc ıslah eylesin inşallah
  • AlperAlper51 dk önce
    Eğer sayın akar gerçek bir devlet adamı olsaydı, oradakilere verdiğiniz mesaj anlaşılmıştır ARKADAŞLAR gibi gerizekalıca bir söyle de bulunmadı. Devlet adamı oraya çıkar, saldırıyı yapanlar hakkında halkı kin nefret duygularıyla galeyana getirmek suçundan yasal işlem başlatılacaktır, derhal dağılın diye uyarırdı.
  • KamilKamil55 dk önce
    Mesajı hangi arkadaşlar vermiş bir açıklasan?

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