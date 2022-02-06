  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek belge! Canlı yayında şok açıklama
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek belge! Canlı yayında şok açıklama

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ellerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek belgelerin olduğunu ancak belden aşağı siyaset yapmadıkları için paylaşmadıklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 00:33:00 -
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek belge! Canlı yayında şok açıklama

CNN Türk'te CNN Türk Masası isimli siyasi tartışma programında gündemi sarsacak bir bilgi paylaşıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan "Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili 15-20 gün önce ilginç bir şey geldi. Belki sayın Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek bir bilgi, belge. Biz belden aşağı siyaset yapmıyoruz. Biz elimizin tersiyle ittik. Biz bunun üstüne atlamış olsaydık belki sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir gün kalamazdı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay