Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerleyen en yakınındaki isim mi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı geceliği 100 bin lira olan otelin CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan önce CHP'li Tuncay Özkan tarafından ifşa edilmesini köşesine taşıyan Kurtuluş Tayiz, "Ekrem İmamoğlu'yla yarışta tam bir adım öne geçecekken Kılıçdaroğlu, 'iç oda'dan biri tarafından ani bir hareketle geriye düşürülüyor" tespitini yaptı. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Kemal Bey'in en yakınında. Kılıdaroğlu'nun 'ölümüne savunucusu' bile denebilir ona. Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığını da sözde en çok o savunup dile getiriyordu.

Fakat gündem İBB Başkanı İmamoğlu'nun balıkçı kaçamağına odaklanmışken birdenbire sosyal medya hesabından önemli bir hamle yaptı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun video yayını yaptığı odanın geniş açıdan fotoğrafını paylaşarak 100 bin liralık lüks odayı deşifre etti.

Tuncay Özkan'dan bahsediyoruz. Genel Başkan Başdanışmanı. Söz konusu lüks otel odasının fotoğrafının CHP'nin gençlik kolları tarafından ifşa edildiği sanılıyordu ama paylaşımı ilk yapanın Tuncay Özkan olduğu ortaya çıktı.

Tuncay Özkan'ın 21:13'te yaptığı paylaşımı CHP Gençlik Kolları'nın 21: 52'de paylaştığı görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'yla yarışta tam bir adım öne geçecekken Kılıçdaroğlu, "iç oda"dan biri tarafından ani bir hareketle geriye düşürülüyor.

2023'te aday kim olacak kavgasının CHP'de bölünmeye, yarılmaya yol açtığı kendi yandaşları tarafından da açıkça dile getirilen bir husus.

CHP medyası da bölünmüş durumda.

İmamoğlu zor durumdayken Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na hiç de yenilir yutulur olmayan suçlamalar, salvolar geldi. Ancak bu gibi iç iktidar mücadelelerinde açık saflaşmalar, çatışmalar normal sayılır. Dün "Gandi Kemal" diyenler bugün "Tuncelili Kemal" demeye başladı.

Normal olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunurken arkasından iş çeviren tipler aslında. Kılıçdaroğlu'nun etrafında da anlaşılan bu gibi isimlerden çok var.

CHP'nin dışarıdan kontrol edilen bir parti olduğunun altını çizelim. Parti içindeki lobiler dışarıdaki güç çevrelerinin taşeron uzantısı olabilir ancak.

2023'te kimin aday olacağı hususu CHP'ye bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Bu yüzden eğer "uluslararası ve ulusal karar vericiler" İmamoğlu'ndan yana karar verirse Kemal Bey'in başına daha çok iş gelir, şimdiden söyleyelim."