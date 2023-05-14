Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya uyarı! 'Bu gece uyumayacağız'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sandıklarda görevli müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlileri, görev yerlerinden ayrılmamalarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız."

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