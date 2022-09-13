Kılıçdaroğlu'ndan unutulmayacak gaf! Sosyal medyanın diline düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakaryalılara yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi. Kılıdaroğlu'nun gafı sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını bugün Sakarya'da gerçekleştirdi. Şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.

Savaşın Sakarya'da geçtiğini zannetti

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

"Kurtuluş Savaşının en kanlı savaşı Sakarya'da yapıldı"

Tarihi gerçeklerden habersiz olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir.