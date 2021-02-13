  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin uzay projesine eleştiri
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin uzay projesine eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaşırtmayan bir açıklama yaparak Türkiye'nin uzay projesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalleri bile yetmez' dediği Kılıçdaroğlu, planlanan projeyi uzay komedisi olarak niteleyerek "Bu bir masaldır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 13:28:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin uzay projesine eleştiri

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk etaptaki hedefin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, tüm dünya basınında ilgiyle takip edilirken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, planlanan hedefin uzay komedisi olduğunu söyledi.

BirGün'den Nurcan Gökdemir ve Hüseyin Şimşek'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bir masal"

"En sonunda da Ay’a gidiyoruz masalı ile geldiler. Ay’a gidiyorlarsa gitsinler. Ay’a gidiyoruz dediler de biz karşı mı çıktık? Çıksınlar Ay’a… Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım. Bu gülümsemeye katkı sunduğu için de teşekkür edelim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adam çok haklı

Reis hiç Bilmiyorum onlara soracaktı daha Nekadar heykele ihtiyaç var diye sadece işleri heykel yalan dolan din düşmanlığı
  • Yanıtla

Selim ileri

Hergun kemale gülüyoruz zaten.ama bi halt çıkmıyor.  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İzmir için kar yağışı uyarısı
Aktüel

İzmir için kar yağışı uyarısı

İzmir'in kuzey ilçeleri Bergama ve Kınık'ta yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.
Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'
Siyaset

Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, twitter hesabından yaptığı paylaşımla İP Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi.
Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı
Gündem

Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolara Koç Üniversitesi profesö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay