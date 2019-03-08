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Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Patrik Mesrob’un vefatı nedeniyle Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı diledi.

08 Mart 2019 Cuma 15:52
Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Patrik Mesrob’un vefatı nedeniyle Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı diledi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II’nin (Mutafyan) vefatı nedeniyle Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:52
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