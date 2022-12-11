Kılıçdaroğlu'ndan tüm milletvekilerine çağrı! CHP olağanüstü toplanıyor...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüm milletvekillerini yarın saat 09:00'da TBMM'de düzenlenecek olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP, yarın saat 09:00'da TBMM'de olağanüstü toplanacak. Toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki kapalı grup toplantısının ardından öğleden sonra saat 14.00’te partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
Öte yandan Halk TV canlı yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, gelişmenin kendisine aktarılması üzerine basına kapalı toplantı olması sebebi bir açıklamada bulunamayacağını ancak toplantıda birkaç gündem maddesinin olduğunu söyledi.
Siyaset
Derya Yanık Meclis’te verdi veriştirdi! CHP’nin kadın ve taciz konusunda bize vereceği ders yoktur