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Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın skandal Türkiye tweetine tepki!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın tepki çeken Türkiye tweetine ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz" dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:14
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın skandal Türkiye tweetine tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı ekonomi toplantısında ekonomiye ilişkin değenlendirmelerde bulundu. ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarını açıkladığı Türkiye tweetine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

TÜRK HALKININ ONURUNU ZEDELİYOR

"Trump'ın alüminyum ve çelik tariTrump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli."

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN TWEETİ

Trump cuma sabahı attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:14
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Donald Trump
  4. tweet

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