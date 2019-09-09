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Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:10
Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı telefonla aradı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Karabörk'ün eşinin kazada vefat etmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Aktaş'a başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralanmıştı.



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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:10
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