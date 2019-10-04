Kılıçdaroğlu'ndan 'tarifeli uçak kullanıyorum' pozu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi. Kılıçdaroğlu’nun uçağa binerken çekilen fotoğrafları ‘siyasi şov’ olarak yorumlandı.04 Ekim 2019 Cuma 11:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Dünya Avşarlar Derneği’nin 4'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Adana’ya gitmişti. Kılıçdaroğlu, Ankara'ya dönmek için Anadolu Jet’in tarifeli uçağını kullandı.
CHP liderinin Adana’dan Ankara’ya dönüşte tarifeli Anadolu Jet uçağını kullanması sosyal medyanın dagündemine oturdu.
"Siyasi şov"
Kılıçdaroğlu’nun uçağa binerken sıra beklediği görüntülerin yayınlanması ‘siyasi şov’ olarak değerlendirildi.
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